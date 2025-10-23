Türkiye’nin dijital kamu hizmetleri platformu e-Devlet Kapısı, dost ve kardeş ülkelerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 10 ülke sistemin Türkiye’den alınması için süreç başlattı.

e-Devlet Kapısı dünya ilgisini çekti

Türkiye’nin birçok kamu hizmetini dijital ortamda sunduğu e-Devlet Kapısı, yabancı ülkelerin radarına girdi. BTK’nın 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı kapsamında yapılan oturumlarda, platformun başarısı ve dijital devlet vizyonu sektörel temsilcilerle paylaşıldı.

10 ülke ihracat için sırada

TÜRKSAT e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Koca, platforma büyük bir talep olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu platformun dost ve kardeş ülkelere ihracı için 10’a yakın ülkeyle süreçler yürütüyoruz."

Platformda yıllık yaklaşık 12 milyar işlem gerçekleşiyor. Koca, kullanıcı sayısının yoğunluğu nedeniyle siber güvenlik konusuna özellikle önem verdiklerini ve etkin, güvenli kullanım için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Siber güvenlikte yapay zekadan faydalanılıyor

ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörü Acar, platform ve ürünlerin tasarım aşamasından itibaren güvenlik odaklı geliştirildiğini söyledi. Ürünlerin zayıf noktalarının ve saldırıya açık alanlarının tespit edildiğini belirten Acar, ilerleyen aşamalarda gerekli müdahalelerin hızlıca yapıldığını ve yapay zekadan etkin şekilde yararlanıldığını aktardı.