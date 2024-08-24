Bu hafta yatırım araçlarının performansı dikkat çekti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler yıllık ortalamada yüzde 1,57 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,23, Euro/TL yüzde 2,53 ve Dolar/TL yüzde 0,89 oranında arttı.

BIST 100 endeksi, 9.651,21 ile 10.109,96 puan arasında dalgalanarak haftayı 9.668,10 puandan kapattı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,23 artışla 2 bin 748 liraya, çeyrek altın ise 4 bin 590 liraya yükseldi.

ABD doları yüzde 0,89 değer kazanarak 34.0000 liraya, Euro ise yüzde 2,53 artarak 38.0000 liraya çıktı.

Haftanın kazananı ise yüzde 3,54 artışla "Kıymetli Maden" fonları oldu. Yatırımcılar için bu haftanın en çok kazandıran araçları altın ve Euro oldu.