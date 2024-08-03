Borsa İstanbul, altın ve döviz kurları gibi ana yatırım araçlarının değerlerinde önemli değişimler yaşandı.

Borsa İstanbul performansı

BIST 100 endeksi, haftayı %3,84 değer kaybederek 10.473,47 puandan kapattı. Haftalık bazda en düşük 10.415,62 ve en yüksek 10.880,04 puanı gören endeks, yatırımcılar için dalgalı bir seyir izledi.

Altın fiyatlarındaki artış

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %2,57 artışla 2.595 TL'ye yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %3,13 artışla 17.120 TL'ye çıktı. Çeyrek altının fiyatı geçen hafta sonu 4.150 TL iken bu hafta 4.290 TL'ye yükseldi.

Döviz kurlarındaki değişim

ABD doları bu hafta %0,69 değer kazanarak 33,1940 TL'ye yükseldi. Euro ise %1,15 artışla 36,2200 TL'ye çıktı. Döviz kurlarındaki bu artışlar, yatırımcılar için dikkat çekici oldu.

Yatırım fonları ve emeklilik fonları

Yatırım fonları bu hafta %0,40, emeklilik fonları ise %0,39 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları içinde en çok kazandıran %3,61 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.