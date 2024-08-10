Borsa İstanbul'da kayıplar yaşanırken, altın ve döviz yatırımcıları kazanç elde etti. İşte hafta boyunca dikkat çeken yatırım araçlarının performansları.

1. Borsa İstanbul: Haftalık kayıplar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,40 değer kaybıyla kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.733,35 puanı görürken, en yüksek 10.193,88 puana ulaştı. Bu düşüş, borsada işlem gören hisse senetlerinin haftalık bazda ortalama olarak değer kaybetmesine neden oldu.

2. Altın: Güvenli liman kazandırdı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,92 artış göstererek 2 bin 619 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 artışla 17 bin 310 liraya çıktı. Çeyrek altın ise haftayı 4 bin 345 liradan kapatarak, geçen haftaya göre değer kazandı.

3. Döviz: Dolar ve Avro'da yükseliş

ABD doları bu hafta yüzde 1,03 oranında değer kazanarak 33,5360 TL seviyesine yükseldi. Avro ise yüzde 1,15 artışla 36,6370 TL'den işlem gördü. Döviz kurları, yatırımcılar için güvenli liman olarak haftayı kazançla tamamladı.

4. Yatırım fonları: Para piyasası fonları önde

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23, emeklilik fonları ise yüzde 2,02 değer kaybetti. Ancak kategoriler arasında en çok kazandıran, yüzde 0,95 ile "Para Piyasası" fonları oldu. Bu fonlar, özellikle kısa vadeli yatırımlar için güvenli bir seçenek olarak öne çıktı.