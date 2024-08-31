Borsa yükseliş kaydederken, euro değer kaybetti. İşte detaylar:

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi

BIST 100 endeksi, bu hafta en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördü. Haftalık bazda yüzde 1,71 oranında değer kazanan endeks, haftayı 9.833,22 puandan kapattı. Bu artış, yatırımcılarına önemli bir kazanç sağladı.

Altın

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2.757 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 2,28 oranında artarak 18.722 liraya çıktı. Çeyrek altının fiyatı da artış göstererek 4.617 liraya ulaştı.

Döviz kurları

ABD Doları: Bu hafta dolar/TL yüzde 0,20 değer kazanarak 34,0690 liraya çıktı.

Bu hafta dolar/TL yüzde 0,20 değer kazanarak 34,0690 liraya çıktı. Euro: Euro/TL ise yüzde 0,82 azalışla 37,6870 liraya geriledi.

Yatırım ve emeklilik fonları

Yatırım Fonları: Bu hafta genel olarak yüzde 0,23 oranında değer kaybetti. Ancak, para piyasası fonları yüzde 0,80 oranıyla en çok kazandıran kategori oldu.

Bu hafta genel olarak yüzde 0,23 oranında değer kaybetti. Ancak, para piyasası fonları yüzde 0,80 oranıyla en çok kazandıran kategori oldu. Emeklilik Fonları: Haftalık bazda yüzde 0,41 değer kaybetti.