Asya’da Japonya başbakanını belirlemeye hazırlanıyor, Avrupa’da İngiltere enflasyon verisini açıklayacak. Latin Amerika’da Bolivya seçimleri yakından takip edilecek. İşte piyasaları etkilemesi beklenen başlıca gelişmeler:

1. ABD: Bilançolar ve TÜFE Verisi

ABD’de Tesla, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, RTX ve IBM gibi dev şirketler üçüncü çeyrek bilanço sonuçlarını açıklayacak. Federal hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen eylül ayı TÜFE verisi cuma günü açıklanacak ve 28-29 Ekim’deki Fed toplantısı öncesi faiz indirimi beklentilerini şekillendirecek. Piyasalar, 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüksek görüyor. Trump, Çin mallarına yönelik vergilerin sürdürülebilir olmadığını söylese de ticaret gerginliği yeniden yükseliyor.

2. Japonya: Yeni Başbakan Belirsizliği

Japonya’da Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) liderliğine seçilen Sanae Takaichi’nin başbakanlık oylaması önümüzdeki hafta parlamentoda yapılabilir. Takaichi’nin “Abenomics” politikalarına bağlı kalması bekleniyor. Oylamadan güçlü bir sonuç çıkarsa Nikkei endeksinde yükselişin devam etmesi olası. Mevcut Başbakan Shigeru Ishiba’nın istifa kararı süreci hızlandırıyor.

3. ABD-Çin Ticaret Gerilimi

ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergileri üzerinden geçen altı ayın ardından tansiyon yeniden yükseliyor. Trump yönetiminin “mütekabiliyet esaslı” politikası, küresel risk iştahını azaltabilir.

4. İngiltere: Enflasyon Verisi

İngiltere’de eylül ayı enflasyon verisi çarşamba günü açıklanacak. TÜFE beklentilerin altında kalırsa faiz indirimi beklentileri artabilir. Yüksek gelen veri ise İngiltere Merkez Bankası’nı temkinli davranmaya itebilir ve sterlinin güçlenme eğilimi tersine dönebilir. Maliye Bakanı Rachel Reeves’in 26 Kasım’da açıklayacağı bütçe tasarısı da enflasyon seyrine bağlı olacak.

5. Bolivya: İkinci Tur Seçim

Bolivya pazar günü başkanlık seçimlerinin ikinci turuna gidiyor. Sağcı eski lider Jorge “Tuto” Quiroga ile orta yolcu Rodrigo Paz arasındaki yarış, 20 yıllık sosyalist yönetimin sonunu getirebilir. Ülkede enflasyon yüzde 25’e yaklaşırken döviz rezervleri iki aylık ithalatı karşılamakta zorlanıyor. Seçim sonucu, bölge ekonomileri açısından yakından izlenecek.