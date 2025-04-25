Barcelona ile Real Madrid, Kral Kupası finalinde karşılaşıyor. 26 Nisan 2025'te oynanacak dev maçın yayın saati ve kanalı belli oldu.

Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda?

Barcelona ile Real Madrid, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü İspanya Kral Kupası Copa del Rey Finali'nde karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu dev mücadele, Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak.

Final mücadelesine ev sahipliği yapacak olan Estadi Olímpic Lluís Companys Stadyumu’nda oynanacak maçın tüm yayın bilgileri aşağıda yer alıyor.

Yayın bilgileri ve platformlar

Tivibu Spor 1 canlı yayın bilgileri

Barcelona - Real Madrid final karşılaşması, Tivibu 78 numaralı kanaldan şifreli olarak yayınlanacak. Yayını, Türksat uydusu ve Tivibu internet platformları üzerinden izlemek mümkün.

Barcelona - Real Madrid maçı detayları

Maç günü

Maç, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç saati

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 23:00’te başlayacak.

Maçın oynanacağı stadyum

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak Kral Kupası Finali, Barcelona’daki Estadi Olímpic Lluís Companys Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.