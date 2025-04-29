AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, kendisine gelen torpil talebini yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti Milletvekili, torpil mesajını yanlışlıkla paylaştı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin, kendisine gönderilen torpil talebini yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntüde, Kirişci'ye iletilen talebin Türkoğlu ilçesine bağlı Hacıbebek Mahallesi muhtarı tarafından gönderildiği anlaşıldı. Torpil isteğine ilişkin mesaj, milletvekilinin kişisel WhatsApp durumunda kısa süreliğine yayınlandı.

Talebin sahibi mahalle muhtarı çıktı

Söz konusu mesajda, muhtarın bir yakınına kamu kurumunda iş talebinde bulunduğu görüldü. Kirişci'nin bu mesajı yanlışlıkla herkese açık WhatsApp durumuna yüklediği ve kısa süre sonra kaldırdığı belirtildi.

Mesajda "Abi sana zahmet bizim çocuk için bir yardımcı olursan seviniriz" ifadeleri yer alıyor. Görselin ekran görüntüsü sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayıldı.

Vekilden konuya ilişkin açıklama gelmedi

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan bu olay, torpil ve liyakat konularını yeniden gündeme getirdi.

İşte AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilinin yanlışlıkla yaptığı o paylaşım:

İsmi geçen adayın 1. olarak işe yerleştirildiği öğrenildi.