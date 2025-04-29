Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenecek. Lefkoşa’daki Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleşecek organizasyon, ücretsiz katılımla teknoloji ve havacılık meraklılarını bir araya getirecek.

TEKNOFEST KKTC’de hazırlıklar tamam

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde gerçekleşecek festival için tüm hazırlıklar tamamlandı. Akdeniz’in eşsiz doğasında, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan KKTC, dört gün boyunca teknoloji ve havacılık alanında nefes kesen anlara sahne olacak.

Gökyüzünde milli güç

Festival boyunca SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, Hürkuş, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi yerli hava araçlarının performansları ziyaretçilere adeta bir gökyüzü şöleni yaşatacak.

XR ve deneyim alanları

TEKNOFEST KKTC’de ziyaretçiler, XR teknolojisiyle oluşturulan sanal ortamlarda bilim insanlarının gözünden deneyimler yaşayacak. Planetaryum ile uzaya sanal bir yolculuk yapılabilecek, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı ise Mehmetçik’in bakış açısıyla tarihi yeniden canlandıracak.

Çocuklar ve gençler için etkinlikler

Festivalde pedallı uçak etkinliğiyle çocuklar havacılıkla tanışacak. Öğrenciler ise gerçek helikopterlerle uçuş yapma imkânı bulacak. Sahne gösterileri, bilimsel atölyeler ve yarışmalarla dolu festival, her yaştan katılımcıya hitap edecek.

Ücretsiz katılım, online kayıt

Festival tüm ziyaretçilere açık ve ücretsiz olacak. Katılım sağlamak isteyenler, TEKNOFEST’in resmi internet sitesi üzerinden online kayıt yaptırabilecek.