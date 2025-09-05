Afyon’da gerçekleştirilen NG Afyon Motofest’in ikinci günü, binlerce katılımcının yoğun ilgisiyle geçti. Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, Ayna Grubu, Mela Bedel ve Motive sahne alarak festival alanını coşturdu.

Yavuz Seçkin’den kahkaha dolu performans

Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan ünlü komedyen Yavuz Seçkin, Müslüm Gürses tiplemesiyle yaptığı espriler ve canlandırmalarla izleyicileri güldürdü. Katılımcılar hem eğlendi hem de unutulmaz bir akşam yaşadı.

Ayna Grubu ile nostaljik müzik yolculuğu

Ardından sahneye çıkan Ayna Grubu, 90’lı yıllardan günümüze popüler şarkılarını seslendirerek dinleyicilere zamanda yolculuk yaptırdı. Katılımcılar, grubun klasikleşmiş parçalarına eşlik etti.

Mela Bedel ve Motive ile coşku dorukta

Festivalde alternatif müziğin özgün sesi Mela Bedel sahne alırken, Motive performansıyla genç katılımcıları coşturdu. Gençlerin enerjisi, festival atmosferini zirveye taşıdı.

Festival eğlencesi devam ediyor

NG Afyon Motofest, adrenalin dolu akrobasi gösterileri, müzik performansları ve interaktif etkinliklerle her yaştan katılımcıya unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor.