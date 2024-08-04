Filenin Sultanları, İtalya karşısında 3-0 kaybetmesine rağmen grubunu ilk iki sırada tamamladı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı garantiledi.

Filenin Sultanları olimpiyatlarda ilk maçında Hollanda'yı 3-2, ikinci maçında Dominik'i 3-1 mağlup etmeyi başardı ve çeyrek finale gitmeyi garantiledi. Filenin Sultanları C Grubu’nda son maçında grubun zorlu takımlarından İtalya ile lider maçına çıktı. İlk seti 25-14 kaybeden Sultanlar diğer setleri sırasıyla 25-16, 25-21 kaybederek mağlup oldu.

Çeyrek finaldeki rakibimiz bu akşam belli olacak

İlk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam gruplardaki maçların tamamlanmasıyla belli olacak.

Olimpiyatlar C GRUBU güncel puan durumu

1-İTALYA 9 PUAN

2- TÜRKİYE 5 PUAN

3- DOMİNİK CUMHURİYETİ 3 PUAN

4- HOLLANDA 1 PUAN