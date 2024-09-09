ASAL Araştırma, Ağustos 2024 anketi sonuçlarını paylaştı. Ankette CHP birinci parti oldu.

Türkiye genelinde 26 ilde 17-27 Ağustos tarihlerinde 2 bin iki bin kişiye “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

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Ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 34.5, AK Parti diyenlerin oranı yüzde 29.8 oldu.

Anket sonucuna göre CHP, AK Parti’nin 4,7 puan önüne geçti.

Anketin sonuçları şöyle:

- CHP: Yüzde 34.5

- AK Parti: Yüzde 29.8

- MHP: Yüzde 10.1

- DEM Parti: Yüzde 9.3

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.6

- İYİ Parti: Yüzde 4.4

- Zafer Partisi: Yüzde 3.8

- Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1

- Diğer: Yüzde 2.4

Editör: Sercan Engerek