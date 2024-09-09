ASAL Araştırma, Ağustos 2024 anketi sonuçlarını paylaştı. Ankette CHP birinci parti oldu.

Türkiye genelinde 26 ilde 17-27 Ağustos tarihlerinde 2 bin iki bin kişiye “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 34.5, AK Parti diyenlerin oranı yüzde 29.8 oldu.

Anket sonucuna göre CHP, AK Parti’nin 4,7 puan önüne geçti.

Anketin sonuçları şöyle:

- CHP: Yüzde 34.5

- AK Parti: Yüzde 29.8

- MHP: Yüzde 10.1

- DEM Parti: Yüzde 9.3

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.6

- İYİ Parti: Yüzde 4.4

- Zafer Partisi: Yüzde 3.8

- Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1

- Diğer: Yüzde 2.4