Demet Özdemir’den Fatma Topbaş’a, Müge Boz’dan Gözde Gürkan’a, Aylin Kontante’ye pek çok ünlünün saç tasarımını yapan Caner İlgün, 2024 yaz öncesinde sağlıklı ve göz alıcı saçların sırlarını açıkladı. Bu yaz doğal ve sağlıklı sarı tonlarının trend olduğunu söyleyen İlgün, her fırsatta saçları nemlendirmenin önemini vurguladı. Bu yazın saç şifresi iki kelime: Doğal ve Sarı. Bu ikisinin bir arada olmasının ne kadar zor olduğu malum. Ünlü isimlerin saç tasarımcısı Caner İlgün, saçlarını sezonun modasına uygun olarak sarı ve doğal yapmak isteyenler için önemli ipuçları verdi.

Sağlıklı saçlar için nem şart

Saçların hem doğal hem de sarı olması için saçlarınızın sağlıklı yani nemli olması gerekiyor. Açma işlemi yapacağımız saçları en az bir ay öncesinden bakım kampına alıyoruz. Ve haftada en az iki kez nem maskesi yapıyoruz. HERKESE UYGUN TONLAR 2024 yaz trendinin ismi "Live in Blond". Bu trend herkesin kendine uygun sarı tonunu seçmesine olanak tanıyor. İşinde uzman bir kuaför size bu konuda destek verebilir. Platin sarısından bal tonlarına kadar farklı tonları içeren "Live in Blond", her bireyin kendi tarzını yansıtmasına olanak tanıyacak.

Modern ve zarif

"Live in Blond", hem modern hem de zarif bir görünüme sahip bir trend. Özellikle şehir hayatının dinamiklerine uyum sağlamak isteyenler için ideal bir tercih olacaktır. Bu renk, hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde dikkat çekici bir stil sunar.

Bu yaz saçlar hem sarı hem doğal olacak derken güneşin işlem görmüş saçlar üzerindeki etkisini gözardı etmemek gerekiyor. Güneşe çıktığınızda saçınıza güneş korunmalı nem spreylerinden sıkarsanız saçlarınızın tonları daha da güzelleşecektir.