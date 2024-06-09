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Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

İzmir'de 9 Haziran Pazar günü içerisinde 3 ilçede su kesinti leri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Kiraz, Menderes, Ödemiş.

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