İzmir'de 9 Haziran Pazar günü içerisinde 3 ilçede su kesintileri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Kiraz, Menderes, Ödemiş.
|KİRAZ
|YENİ
|09.06.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTEAHHİT EKİPLERİNİN YENİLEME ÇALIŞMASI YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|MENDERES
|ÇAMÖNÜ
|09.06.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTİRİK ARIZASI NEDENİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTADIR
|ÖDEMİŞ
|GÖLCÜK
|09.06.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ GÖLCÜK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Editör: Engin Keskin