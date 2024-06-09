Öğrenciler Almanya'da teknolojiyle geleceği yakaladı Öğrenciler Almanya'da teknolojiyle geleceği yakaladı

İzmir'de 9 Haziran Pazar günü içerisinde 3 ilçede su kesintileri olacak. İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre su kesintisi olacak ilçeler: Kiraz, Menderes, Ödemiş.

KİRAZ YENİ 09.06.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması MÜTEAHHİT EKİPLERİNİN YENİLEME ÇALIŞMASI YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
MENDERES ÇAMÖNÜ 09.06.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ELEKTİRİK ARIZASI NEDENİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTADIR
ÖDEMİŞ GÖLCÜK 09.06.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ GÖLCÜK MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

Ayrıntılı bilgi için https://www.izsu.gov.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin