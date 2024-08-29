Sağım işlemi tamamlandı

Rize’nin coğrafi işaretli ürünü Anzer Balı'nın sağımları, Anzer Yaylası’nda bulunan 400’ü aşkın çiçek türünden elde edilen bal ile tamamlandı. Bu balın hakiki Anzer Balı olup olmadığı Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan tahlillerle belirleniyor.

Fiyatlar ve üretim beklentisi

Bu yıl Anzer Balı'nın kilogram fiyatı 4 bin TL olarak belirlendi. 250 gramı 1.000 TL’ye satışa sunulacak balın, bu sezon 7-10 ton arasında üretilmesi bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışından büyük talep gören bu özel bal, coğrafi işaretli olarak satışa çıkacak.

Coğrafi işaret ve sahtecilik uyarısı

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, müşterilere sahte Anzer Balı konusunda uyarılarda bulunarak, sadece coğrafi işaretli ve seri numaralı balların alınması gerektiğini vurguladı. Bu yıl, az miktarda üretilen balın büyük kısmı iç piyasada satılacak.