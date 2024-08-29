30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yapılacak kutlamalar nedeniyle, İzmir'de 30.08.2024 (bu gece) saat 00.00 ile 11.00 arasında bazı bölgelerde trafik düzenlemeleri yapılacak. Şehirdeki kutlamaların aksamadan gerçekleşmesi için uygulanan bu düzenlemelere vatandaşların dikkat etmesi önem taşıyor.

İşte trafik düzenlemelerinin detayları:

Birinci Kordon: Atatürk Caddesi ve Günaydın Meydanı arası trafiğe kapalı

Birinci kordon olarak belirlenen bölgede, Atatürk Caddesi üzerindeki Günaydın Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında kalan alan tamamen trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında, bu güzergah üzerinde araç parkına izin verilmeyecek. Vatandaşların bu bölgelerde araçlarını park etmemeleri ve alternatif yolları kullanmaları tavsiye ediliyor.

İkinci Kordon: Cumhuriyet Bulvarı ve Ali Çetinkaya Bulvarı Kavşağı

İkinci kordon kapsamında ise Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki Konak İstikameti, Ali Çetinkaya Bulvarı Kavşağı ile Kordon Orduevi arasındaki bölge trafiğe kapatılacak. Bu alanda da araç parkına müsaade edilmeyecek. Yoğunluk yaşanmaması için bu güzergahlar dışında park ve yol tercihleri yapılması öneriliyor.

Güzergahı kullanacak vatandaşlara uyarı

Belirtilen saatler arasında uygulanacak olan bu trafik düzenlemeleri, Zafer Bayramı kutlamalarının düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alınmıştır. Bölgedeki güvenlik ekipleri, trafiğin akışını sağlamak ve düzeni korumak için gerekli önlemleri alacak. Vatandaşların belirtilen saatlerde alternatif güzergahlar kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları rica edildi.