Şirketler, 2024 yılı kârlarını yatırımcılarıyla paylaşmak üzere 2025 yılı temettü takvimini açıklamaya başladı. Nakit temettünün yanı sıra bazı şirketlerin bedelsiz hisse dağıtma ihtimali de gündemde yerini koruyor.

Temettü yatırımcıları için büyük önem taşıyan bu liste, şirketlerin hisse başı brüt/net temettü miktarlarını, temettü ödeme tarihlerini ve temettü verimlerini kapsamaktadır. Bu haber, 2025 yılında temettü dağıtması kesinleşen şirketleri ve ödeme detaylarını içerir. Liste, şirketlerin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı resmi açıklamalara göre düzenli olarak güncellenmektedir.

2025 temettü veren şirketler

Şirket Hisse başı brüt temettü Hisse başı net temettü Temettü tarihi Temettü verimi Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) 2,90 TL 2,465 TL 6 Ocak 2025 (Ödendi) %0,94 Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 2. taksit 0,2479961 TL 0,2479961 TL 22 Ocak 2025 (Ödendi) %6,25 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 0,0875 TL 0,0743750 TL 29 Ocak 2025 (Ödendi) %1,05 Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 3. taksit 0,2479961 TL 0,2479961 TL 18 Mart 2025 (Ödendi) %6,25 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) 6,2680510 TL 5,3278433 TL 24 Mart 2025 (Ödendi) %3,48 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) 10,10 TL 8,5850 TL 25 Mart 2025 (Ödendi) %3,93 Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) 5,5555555 TL 4,7222221 TL 26 Mart 2025 (Ödendi) %3,94 Akbank T.A.Ş. (AKBNK) 1,22 TL 1,0387 TL 26 Mart 2025 (Ödendi) %1,81 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) 5,8139534 TL 4,9418603 TL 26 Mart 2025 (Ödendi) 5,63 Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) 2,12960 TL 1,81016 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) %2,68 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) 5,6666666 TL 4,8166666 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) %13,14 Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) 53 TL 45,05 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) %0,59 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) 4,20 TL 3,57 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) %3,89 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) 4,3892854 TL 3,7308925 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) %3,14 TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 1. taksit 7,7849461 TL 6,6172041 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) %11,40 Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) 0,1820695 TL 0,1547590 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) %0,97 Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISATR) 0,3529700 TL 0,3000245 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISBTR) 0,2064834 TL 0,1755108 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) 2,0233563 TL 1,7198528 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) 0,7050682 TL 0,5993079 TL 28 Mart 2025 (Ödendi) %0,23 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) 48,4675873 TL 41,1974492 TL 2 Nisan 2025 (Ödendi) %7,24 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (CIMSA) 0,6345237 TL 0,5393451 TL 2 Nisan 2025 (Ödendi) %1,33 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) 3,00 TL 2,55 TL 2 Nisan 2025 (Ödendi) %2,98 Aygaz A.Ş. (AYGAZ) 12,55 TL 10,6675 TL 2 Nisan 2025 (Ödendi) %8,68 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) 12 TL 10,20 TL 3 Nisan 2025 (Ödendi) %6,08 Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) 0,6127450 TL 0,5208332 TL 3 Nisan 2025 (Ödendi) %2,89 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 17,10 TL 14,535 TL 3 Nisan 2025 (Ödendi) %1,93 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) 1,00 TL 0,85 TL 8 Nisan 2025 (Ödendi) %7,02 Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) 12,64 TL 12,64 TL 9 Nisan 2025 (Ödendi) %5,98 Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) 63,2175 TL 53,734875 TL 10 Nisan 2025 (Ödendi) %7,07 Koç Holding A.Ş. (KCHOL) 6,880 TL 5,8480 TL 10 Nisan 2025 (Ödendi) %4,06 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 1. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 11 Nisan 2025 (Ödendi) %0,46 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) 0,1724180 TL 0,1465553 TL 15 Nisan 2025 (Ödendi) %2,29 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) 4,00 TL 3,40 TL 15 Nisan 2025 (Ödendi) %5,22 Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) 7,00 TL 7,00 TL 15 Nisan 2025 (Ödendi) %10,28 Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) 2,00 TL 1,70 TL 16 Nisan 2025 (Ödendi) %3,73 Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) 0,40 TL 0,34 TL 17 Nisan 2025 (Ödendi) %0,60 Alarko Holding A.Ş. (ALARK) 2,60 TL 2,2506537 TL 17 Nisan 2025 (Ödendi) %3,05 Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) 14,00 TL 11,90 TL 21 Nisan 2025 (Ödendi) %0,40 Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 1,10 TL 0,935 TL 21 Nisan 2025 (Ödendi) %1,55 Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 1. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 21 Nisan 2025 (Ödendi) %5,85 Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) 2,87 TL 2,4395 TL 21 Nisan 2025 (Ödendi) %4,95 Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 1. taksit 0,12 TL 0,102 TL 22 Nisan 2025 (Ödendi) %0,73 Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) 147,50 TL 125,375 TL 24 Nisan 2025 (Ödendi) %5,91 Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) 2,5053686 TL 2,1295633 TL 24 Nisan 2025 (Ödendi) %5,19 Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) 58,5665940 TL 49,7816049 TL 24 Nisan 2025 (Ödendi) %3,12 Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit 1,50 TL 1,50 TL 25 Nisan 2025 (Ödendi) %7,90 Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) 0,4117647 TL 0,3499999 TL 25 Nisan 2025 (Ödendi) %2,08 Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) 0,5797101 TL 0,4927535 TL 28 Nisan 2025 (Ödendi) %9,63 Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) 0,0382081 TL 0,0324768 TL 28 Nisan 2025 (Ödendi) %0,65 Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 1. taksit 2,80 TL 2,80 TL 30 Nisan 2025 (Ödendi) %4,14 Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) 0,5379560 TL 0,4572626 TL 30 Nisan 2025 (Ödendi) %0,97 Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) 0,1242236 TL 0,1242236 TL 5 Mayıs 2025 (Ödendi) %1,72 Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) 0,0306785 TL 0,0260767 TL 6 Mayıs 2025 (Ödendi) %0,14 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) 0,4347826 TL 0,3695652 TL 6 Mayıs 2025 (Ödendi) %1,36 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 1. taksit 0,0588250 TL 0,0500012 TL 7 Mayıs 2025 %2,01 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 1. taksit 0,1333333 TL 0,1133333 TL 7 Mayıs 2025 %0,26 Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) 0,60 TL 0,51 TL 7 Mayıs 2025 %4,47 Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 1. taksit 0,150 TL 0,12750 TL 14 Mayıs 2025 %1,65 Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) 1,7511601 TL 1,4884860 TL 14 Mayıs 2025 %3,99 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) 6,6666666 TL 5,6666666 TL 14 Mayıs 2025 %3,69 Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit 0,50 TL 0,425 TL 20 Mayıs 2025 %4,25 Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) 0,480 TL 0,4080 TL 21 Mayıs 2025 %4,15 Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) 1,80 TL 1,53 TL 21 Mayıs 2025 %2,62 Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 2. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 21 Mayıs 2025 %5,85 Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) 0,1103448 TL 0,0937930 TL 21 Mayıs 2025 %0,49 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 1. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 26 Mayıs 2025 %2,09 Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) 1,0721999 TL 0,9113699 TL 26 Mayıs 2025 %1,99 Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) 1,9841269 TL 1,6865078 TL 26 Mayıs 2025 %3,45 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) 1,1720197 TL 0,9962167 TL 26 Mayıs 2025 %3,58 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 1,2740 TL 1,08290 TL 27 Mayıs 2025 %0,72 TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) 1,00 TL 0,85 TL 27 Mayıs 2025'e kadar %1,62 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) 0,22 TL 0,187 TL 28 Mayıs 2025 %2,29 Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) 6,9040087 TL 5,8684073 TL 28 Mayıs 2025 %1,48 AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) 5,1327426 TL 4,3628312 TL 28 Mayıs 2025 %1,72 Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) 0,3318530 TL 0,2820750 TL 28 Mayıs 2025 %0,43 Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) 2,0082256 TL 1,7069917 TL 28 Mayıs 2025 %0,60 Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 2. taksit 0,80 TL 0,80 TL 28 Mayıs 2025 %1,18 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) 0,6529089 TL 0,5549725 TL 30 Mayıs 2025 %1,83 Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) 0,0588235 TL 0,0499999 TL 2 Haziran 2025 %0,69 Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) 0,0525290 T 0,0446496 TL 2 Haziran 2025 %0,21 Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 1. taksit 0,550 TL 0,4675 TL 2 Haziran 2025 %3,18 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 12 Haziran 2025 %0,46 Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 1. taksit 3,4420289 TL 2,9257245 TL 16 Haziran 2025 %1,85 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) 0,40 TL 0,40 TL 16 Haziran 2025 %2,58 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) 0,0666666 TL 0,0566666 TL 18 Haziran 2025 %0,83 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit 3,9525691 TL 3,3596837 TL 18 Haziran 2025 %2,77 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 1. taksit 1,8181818 TL 1,5454545 TL 20 Haziran 2025 %3,83 Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) 0,6992050 TL 0,5943242 TL 20 Haziran 2025 %0,85 Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 3. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 23 Haziran 2025 %5,85 Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) 1,1767790 TL 1,0002621 TL 23 Haziran 2025 %8,49 Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) 1,2889239 TL 1,0955853 TL 24 Haziran 2025 %1,98 TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) 3,50 TL 2,975 TL 25 Haziran 2025 %2,17 Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) 0,550 TL 0,46750 TL 25 Haziran 2025 %1,46 Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 3. taksit 0,80 TL 0,80 TL 25 Haziran 2025 %1,18 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) 0,0118126 TL 0,0100407 TL 30 Haziran 2025 %0,05 Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) 0,7824726 TL 0,6651017 TL 30 Haziran 2025 %2,51 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) 5,2631578 TL 4,4736841 TL 30 Haziran 2025'e kadar %4,36 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) 0,0043478 TL 0,0043478 TL 30 Haziran 2025'e kadar %0,17 Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) 1,5000067 TL 1,2750056 TL 1 Temmuz 2025 %5,95 Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) 0,40 TL 0,34 TL 1 Temmuz 2025 %0,098 Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) 0,0861618TL 0,0732375 TL 2 Temmuz 2025 %0,71 Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) 0,0307692 TL 0,0261538 TL 8 Temmuz 2025 %0,11 Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 0,20 TL 0,17 TL 8 Temmuz 2025 %1,04 Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) 2. taksit 0,150 TL 0,12750 TL 16 Temmuz 2025 %1,65 Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 21 Temmuz 2025 %5,85 Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 2. taksit 0,12 TL 0,102 TL 22 Temmuz 2025 %0,73 Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 4. taksit 0,6622453 TL 0,6622453 TL 23 Temmuz 2025 %0,98 Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) 0,0438988 TL 0,0373139 TL 24 Temmuz 2025 %0,36 Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit 1,50 TL 1,50 TL 25 Temmuz 2025 %7,90 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 1. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 28 Temmuz 2025 %0,58 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit 0,0588250 TL 0,0500012 TL 29 Temmuz 2025 %2,01 Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 1. taksit 0,050 TL 0,0425 TL 31 Temmuz 2025 %0,22 Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil A.Ş. (BIGCH) 0,7289719 TL 0,6196261 TL 31 Temmuz 2025 %2,79 Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) 0,125 TL 0,10625 TL 12 Ağustos 2025 %1,29 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 13 Ağustos 2025 %0,46 Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. (EFORC) 0,1377410 TL 0,1170798 TL 15 Ağustos 2025 %0,18 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) 0,090 TL 0,07650 TL 15 Ağustos 2025 %1,06 Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 21 Ağustos 2025 %5,85 Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) 0,40 TL 0,34 TL 28 Ağustos 2025 %2,42 Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) 2. taksit 3,4420289 TL 2,9257245 TL 2 Eylül 2025 %1,85 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit 3,9525691 TL 3,3596837 TL 17 Eylül 2025 %2,77 Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) 3. taksit 0,12 TL 0,102 TL 22 Eylül 2025 %0,73 Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6. taksit 0,2492835 TL 0,2118909 TL 22 Eylül 2025 %5,85 Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 2. taksit 0,550 TL 0,4675 TL 29 Eylül 2025 %3,18 Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 1. taksit 0,0720288 TL 0,0612244 TL 25 Eylül 2025 %2,75 Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) 0,5773000 TL 0,4907050 TL 26 Eylül 2025 %1,74 TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2. taksit 7,4216486 TL 6,3084013 TL 30 Eylül 2025 %11,40 Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) 0,1630434 TL 0,1385868 TL 30 Eylül 2025 %0,34 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) 0,3056939 TL 0,2598398 TL 30 Eylül 2025'e kadar %2,16 Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) 0,0610621 TL 0,0610621 TL 30 Eylül 2025'e kadar %0,29 Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık A.Ş. (LKMNH) 2. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Eylül 2025 %2,09 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 13 Ekim 2025 %0,46 Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit 0,50 TL 0,425 TL 15 Ekim 2025 %1,89 Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 0,1472899 TL 0,1472899 TL 22 Ekim 2025 %3,50 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 2. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 27 Ekim 2025 %0,58 Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 3. taksit 1,93750 TL 1,93750 TL 27 Ekim 2025 %7,90 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit 0,0588250 TL 0,0500012 TL 27 Ekim 2025 %2,01 Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) 1,00 TL 0,85 TL 30 Ekim 2025 %3,83 Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 2. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 30 Ekim 2025 %2,75 Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) 2. taksit 0,050 TL 0,0425 TL 31 Ekim 2025 %0,22 Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit 0,50 TL 0,425 TL 20 Kasım 2025 %4,25 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 0,2346491 TL 0,1994517 TL 25 Kasım 2025 %0,17 Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 27 Kasım 2025 %2,75 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 5. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 15 Aralık 2025 %0,46 Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit 0,50 TL 0,425 TL 15 Aralık 2025 %1,89 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit 4,9407114 TL 4,1996046 TL 17 Aralık 2025 %2,77 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 2. taksit 1,8181818 TL 1,5454545 TL 26 Aralık 2025 %3,83 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 31 Aralık 2025 %0,58 Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) 1,3586910 TL 1,1548873 TL 31 Aralık 2025'e kadar %3,40 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) 0,50 TL 0,425 TL Açıklanmadı %7,31 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 27,2727272 TL 23,1818181 TL Açıklanmadı %15,77 Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) 1,7127377 TL 1,4558270 TL Açıklanmadı %2,29 Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) 0,3896153 TL 0,3311730 TL Açıklanmadı %0,38 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) 0,25 TL 0,2125 TL Açıklanmadı %0,65 Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 0,25 TL 0,2125 TL Açıklanmadı %1,11 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) ilk taksit tarihi açıklandı, kalan 2 taksit için tarih bekleniyor 0,40 TL 0,34 TL Açıklanmadı %0,26 Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 0,6407407 TL 0,5446295 TL Açıklanmadı %2,40 İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) 1,00 TL 0,85 TL Açıklanmadı %1,09 Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) 0,0641025 TL 0,0544871 TL Açıklanmadı %0,81 Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 1. taksit 0,4802986 TL 0,4082538 TL Açıklanmadı %0,98 Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2. taksit 0,4802986 TL 0,4082538 TL Açıklanmadı %0,98 SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit 0,0855189 TL 0,0726910 TL Açıklanmadı %0,086 SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit 0,0855189 TL 0,0726910 TL Açıklanmadı %0,086 Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) 0,0693333 TL 0,0589333 TL Açıklanmadı %0,92 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) 5,00 TL 4,25 TL Açıklanmadı %1,21 Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) 0,3037974 TL 0,2582277 TL Açıklanmadı %0,26 Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) 3 taksit 0,0326064 TL 0,0277152 TL Açıklanmadı %0,072 Baydöner Restoranları A.Ş. (BYDNR) 0,7130124 TL 0,6060605 TL Açıklanmadı %3,45 Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) 0,10 TL 0,085 TL Açıklanmadı %0,58 Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) 0,14 TL 0,119 TL Açıklanmadı %0,95 Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) 3 taksit 0,1538460 TL 0,1307691 TL Açıklanmadı %0,28 Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) 1,00 TL 0,85 TL Açıklanmadı %3,27 GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2 taksit 0,7843136 TL 0,6666664 TL Açıklanmadı %0,28 Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) 0,050 TL 0,0425 TL Açıklanmadı %0,97 Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) 0,0287735 TL 0,0287735 TL Açıklanmadı %0,57 Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) 0,0517542 TL 0,0517542 TL Açıklanmadı %0,79 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 0,3571428 TL 0,3035713 TL Açıklanmadı %1,41 Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) 0,0125000 TL 0,0125000 TL Açıklanmadı %0,68