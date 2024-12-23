2025 yılı, tatil planları yapmak isteyenler için oldukça avantajlı bir yıl olacak. Resmi tatillerin toplamı 14,5 gün olarak belirlenmiş olsa da, bazı tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesiyle bu süre daha da uzayabilir. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi önemli dini bayramlarla birlikte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi milli tatiller de yıl boyunca iş ve okul hayatına ara vermek isteyenlere keyifli fırsatlar sunuyor. Şimdi, 2025’te hangi günlerin resmi tatil olduğunu öğrenerek, tatil planınızı erkenden yapabilirsiniz.

Türkiye’de 2025 yılında resmi tatiller, tatil planları yapmak isteyenler için büyük bir önem taşıyor. Resmi tatiller; bayramlar, yarı yıl tatili, yaz tatili ve yılbaşı gibi dönemleri kapsıyor. Bu özel günler, herkesin 2025 tatilini önceden planlamasına olanak sağlıyor. 2025 yılı resmi tatil günlerinin listesini şimdiden not alarak planlarınızı buna göre oluşturabilirsiniz.

2025 resmi tatil günleri

2025 yılında resmi tatiller hem milli hem dini tatillerin toplamı 14,5 gün olarak hesaplanmıştır. Bazı tatilleri hafta sonu ile birleştirebileceğiniz için aslında tatillerin toplamı 15 günden fazla.

1 Ocak 2025 Çarşamba: 1 gün resmi tatil

Ramazan Bayramı 29 Mart-1 Nisan: 3.5 gün resmi tatil

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün resmi tatil

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İşçi Bayramı: 1 gün resmi tatil

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve spor Bayramı: 1 gün resmi tatil

Kurban Bayramı 5 Haziran-9 Haziran: 5 gün resmi tatil

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün resmi tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı: 1 gün resmi tatil

29 Ekim cumhuriyet Bayramı: 1 gün resmi tatil