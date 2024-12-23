Habertürk ekranlarında sunuculuk yapan Ela Rümeysa Cebeci, kendisini taciz eden bir erkek nedeniyle binada mahsur kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sunucu, kanal binasının önüne gelen ve kendisiyle evleneceğini iddia eden bir kişinin varlığı yüzünden çıkamadığını belirterek, bu durumu "skandal" olarak nitelendirdi.

Cebeci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bakın şu anda kanalın önünde benimle evleneceğini iddia eden bir şizofren bekliyor. Ve ne yazık biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" diyerek yaşadığı durumu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda, bir muhabir ve kameramanın tacizciyle konuştuğu görüntüler de yer aldı.

Ünlü sunucu, yasal boşluklar nedeniyle tacizciye karşı herhangi bir işlem yapılmadığını belirterek, "Dışarı çıkamıyorum. Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı. Cebeci, paylaşımının altına ise "Bu bir skandaldır! Bu boşluk kabul edilemez. Herkesi tek tek şikayet mi, edeceğiz? Sonuç ne olacak?" notunu ekleyerek, yaşanan duruma dikkat çekti.

Cebeci'nin yaşadığı bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin mağdurlar üzerindeki etkisi bir kez daha gündeme geldi.