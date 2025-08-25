Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in trajik kaybının ardından tüm Türkiye’nin yüreğine dokunan kızı Nehir Zeyrek, babasına verdiği sözü tuttu. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Nehir, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti.

Babasına söz vermişti

Ferdi Zeyrek’in evinin bahçesinde yaşanan talihsiz kaza sonrası hayatını kaybetmesinin ardından, kızı Nehir sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yapmış ve “Sana söz verdiğim gibi sınava girip mimar olacağım. Adını her yerde en güzel şekilde yaşatacağım” ifadeleriyle kararlılığını dile getirmişti.

Baba mesleğini seçti

Bugün açıklanan sonuçlara göre mimarlık fakültesini kazanan Nehir Zeyrek, hem kendi hayalini hem de babasının en büyük isteğini gerçekleştirmiş oldu. Ferdi Zeyrek’in mesleği olan mimarlık yolunda ilerleyecek olan Nehir’in başarısı, ailesi ve sevenleri tarafından büyük mutlulukla karşılandı.

Özel’den destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yakın dostu Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’e bu süreçte destek olmuş, sınav günü bizzat yanına giderek moral vermişti. Özel, sonuçların açıklanmasının ardından “Ferdi kardeşimin bize emaneti Nehir, çok istediği mimarlık fakültesini kazandı. Hepimizin gözü aydın” mesajıyla Nehir’in başarısını kutladı.