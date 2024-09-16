İzmir Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerinden alınan bilgilere göre, Buca Akdoğan Caddesi üzerinde Aydın Hatboyu Caddesi yönüne doğru sağ şeritte bir araç arızalandı. Güvenlik önlemleri alınmış ve aracın yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Mehmet Akif Caddesi'nde Yoğunluk Artıyor

Arızanın yaşandığı bölgede trafikte yoğunluk oluşmuş durumda. Akış, Yeşillik Caddesi Buca katılım mevkiinde son bulmaktadır. Bu nedenle, güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik durumunu göz önünde bulundurarak alternatif yolları tercih etmeleri önerilir.