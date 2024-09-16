CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depreminin Niğde Müzesi'nde büyük hasara yol açtığını ve müzenin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Gürer, “21.000 eseri barındıran müzemiz şu an kapalı durumda. Bu durum, hem Niğde’nin kültürel mirasının hem de turizminin önemli bir darbe almasına yol açıyor” dedi.

Müzenin yeniden açılması için acil çalışma gerekiyor

1982 yılında açılan ve 2001 yılında Avrupa Yılın Müzesi ödülüne aday gösterilen Niğde Müzesi, Türkiye’nin önemli müzelerinden biri olarak tanınıyordu. Deprem sonrası hasar gören müzenin tekrar ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor. Gürer, müzenin bir an önce yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı: “Niğde'de şu an müze yok, 21.000 eser sergilenemiyor. Yeni müzenin yapılması gerekiyor, ama henüz bu konuda bir çalışma başlamadı.”

Kültürel zenginlik korunmalı

Niğde’nin tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve Kapadokya’nın başkenti olduğunu hatırlatan Gürer, bu kültürel zenginliğin korunması gerektiğini belirtti. Şu an Niğde’de 7 ayrı bilimsel kazının yapıldığını, ancak eserlerin sergilenemediğini vurguladı. Gürer, “Bu durum büyük bir eksiklik” dedi.

Turizm açısından büyük kayıp

Niğde Müzesi'nin kapalı olması, yerel halkın yanı sıra bölgeye gelen turistler için de büyük bir kayıp. Gürer, müzenin kapalı kalmasının Niğde’nin turizmi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. “Müzenin kapalı olması, gelen turistlerin müzeyi gezememesi büyük bir eksiklik” ifadesini kullandı.

Müze için acil çalışmalar başlatılmalı

Gürer, müzenin yeniden inşası için çalışmaların bir an önce başlaması gerektiğini ifade ederek, “Müzenin aynı yerde yeniden inşa edileceği söyleniyor, ancak bu konuda henüz bir ilerleme sağlanmış değil. Müze bir an önce tekrar açılmalı” çağrısında bulundu.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması kritik

Ömer Fethi Gürer, müzenin yeniden faaliyete geçmesinin, hem Niğde’ye gelen turistler için bir cazibe merkezi oluşturacağını hem de bölgedeki tarihi eserlerin korunmasına katkı sağlayacağını belirtti. Niğde Müzesi’nin yeniden açılması, Niğde halkı ve Türkiye’nin kültürel mirası için kritik bir adım olacak.

Niğde Müzesi'nin tarihçesi

Gürer, Niğde Müzesi’nin müzecilik tarihinin 2. Dünya Savaşı yıllarına dayandığını ifade etti. Müze, 1957 yılında Ak Medrese’de müze olarak teşhir-tanzime açılmıştır. 1982 yılında yeni binasında tekrar açılmış, 2001 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi ödülüne aday gösterilmiştir. Deprem sonrası müze kapalı durumda ve yeni müze inşası için henüz bir çalışma başlamamıştır.

Depremzedeler de mağdur

Gürer, 6 Şubat depremlerinden sonra Niğde’de binin üzerinde bağımsız ve müstakil alanın boşaltıldığını ve bu binalardan yıkılanların sahiplerinin mağdur olduğunu da ekledi.