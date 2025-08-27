Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencileri ve akademisyenleri, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da düzenlenen “Kocatepe Zafer Yürüyüşü”ne katıldı. EÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Kutlay’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen yürüyüş, öğrenciler için hem tarihî bir deneyim hem de milli bilinç geliştirme fırsatı oldu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Büyük Taarruz Şehitliği ve İstiklal Tanıtım Merkezi’ni ziyaret etti. Ayrıca Şuhut ilçesinde bulunan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz öncesinde karargâh olarak kullandığı Atatürk Evi’ni de gezerek tarihî bilgi ve deneyimlerini pekiştirdi.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümünde yaklaşık 14 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirilen etkinlikte Ege Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, Kocatepe’de zaferin simgesi noktaya ulaştı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yürüyüş ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyük Taarruz’un yıldönümünde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte Kocatepe’de yer almak, milletimizin bağımsızlık mücadelesini genç nesillere aktarmak açısından büyük önem taşıyor. EÜ olarak, öğrencilerimizi hem bilimsel hem de milli ve manevi değerler açısından donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Yürüyüşe, Doç. Dr. Emine Kutlay’ın koordinatörlüğünde; Çınar Ebil, Selina Boynuyoğun, İrem Kaya, İsmail Said Balkan, Fatma Yılmaz, Ekrem Gökay Viran, Işık Yaşdalı, Esin Şarlan, Mısra Altınöz, Suevin Nur Ürem, Tuğba Koç ve Samet Yıldız’dan oluşan EÜ öğrenci grubu katıldı. Öğrenciler, yürüyüş boyunca hem milli tarih bilincini pekiştirdi hem de Kocatepe’de zaferin coşkusunu hissetme fırsatı buldu.