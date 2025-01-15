Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Giritliler Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, mübadillerin İzmir’in kültürel zenginliğine katkı sağladığını belirtti ve mübadeleyle gelenlerin İzmir için büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Mübadele anıları anlatıldı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Giritliler Derneği tarafından Tarihi Bıçakçı Hanı’nda düzenlenen “Mübadelede Girit’ten İzmir’e İlk Adım” etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, 102 yıl önceki mübadeleyi ve bu süreçte yaşanan zorlukları dile getiren Başkan Duman, mübadillerin İzmir’in kimliğini oluşturmakta önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Duman, “İzmir’i İzmir yapan birçok insan, o mübadeleyle gelenlerin çocukları ve torunlarıdır. Hepsi bu ülkeye hizmet etmiş insanlardır” dedi. Ayrıca, kendisinin de bir Selanik göçmeni olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek kentine ve vatanına hizmet etmeye çalıştığını ifade etti.

Kültürel bağların güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor

Başkan Duman, mübadeleyle gelenlerin geleneklerinin, damak tatlarının, renklerinin ve müziklerinin İzmir’e büyük katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, Buca Belediyesi olarak Balkanlar ile kültürel bağları güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Geçtiğimiz aylarda kardeş belediye protokollerini imzalayarak bu konudaki ciddiyetimizi gösterdik” dedi. Başkan Duman, ilerleyen zamanlarda bu çalışmaların kapsamını daha da genişleteceklerini sözlerine ekledi.

İzmir Giritliler Derneği’nden Başkan Duman’a övgü

Etkinlikte İzmir Giritliler Derneği Başkanı Adnan Kavur da bir konuşma yaparak, Başkan Görkem Duman’ı Buca için büyük bir değer olarak nitelendirdi. Kavur, “Görkem Başkanımız Buca için bulunmaz bir nimettir. İnanıyorum ki Buca’yı Buca yapacak kişidir” ifadelerini kullandı.

Geleneksel Girit mutfağından lezzetler tanıtıldı

Konuşmaların ardından etkinlikte Girit mutfağından lezzetler tanıtıldı. Katılımcılar, Girit yemeklerini tatma fırsatı bulurken, Tuna Rebetiko Ekibi de sahne alarak geleneksel ezgilerle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.