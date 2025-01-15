Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) Olağan Genel Kurulu’nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gençlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli güç olduğunu vurguladı.

“Gençler en büyük umudumuz”

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen EGİAD Olağan Genel Kurulu, genç iş insanlarının geleceğe dair umut dolu mesajlarına sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplantıda gençlerin dinamizminin ve enerjisinin ülkenin geleceğini değiştirecek en büyük güç olduğunu ifade etti.

“Bu, EGİAD'ın başarısının en temel göstergesi. Bu umutsuz ve karamsar tablonun dağılmasında en büyük umudumuz gençler. Toplumda en sıkıntılı kesim gençler. Ama diğer taraftan bir şeyleri değiştirme gücüne sahip kesim de gençler. Gençlerin varlığını daha çok fark etmeli, onlara daha fazla yol açmalı, enerjilerini biraz daha fazla ülkenin ve şehrin gündemine taşımalıyız. Sorunlarının çözümlerinde çalışmaları için onlara destek olmalıyız. Çünkü içinde bulunduğumuz tablo gerçekten çok kötü. Bu ortamda kesinlikle Türkiye'ye inanan, Cumhuriyet’e inanan gençlerin enerjisine, çalışmasına, bir şeyleri değiştirmesine ihtiyacımız var” diyen Tugay, İzmir’in tüm bileşenleriyle iş birliği içinde çalışarak şehrin potansiyelini ortaya çıkaracaklarını belirtti.

"Krizi fırsata çevirdik"

Kurulda, EGİAD 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, görevini Kaan Özhelvacı’ya devretti. Yelkenbiçer, görev süresi boyunca pandeminin zorlu şartlarında bile çalışmalara ara vermediklerini ve krizi fırsata çevirdiklerini belirtti. Yeni yönetimin, bu vizyonu daha ileriye taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EGİAD’ın genç iş insanlarına liderlik, takım çalışması ve sivil toplum bilinci kazandıran bir okul olduğunu söyledi. Özgener, “İyi eğitimli ve toplumsal sorumluluk sahibi yeni nesil genç yöneticiler sivil toplum bilincinin gereklerini, takım çalışmasını, liderlik ve paydaş ilişkilerini burada en üst düzeyde geliştirerek kent yönetiminde ve farklı sivil toplum kuruluşlarında daha da önemli görevler üstleniyorlar. Siz değerli gençlerin bu başarılarını da büyük bir gururla takip ediyoruz. Bizim de gençliğimizin dinamizmine, enerjisine, aklına ve vizyonuna ihtiyaç duyduğumuzda aklımıza hep EGİAD geliyor. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz sloganı bu pırıl pırıl genç iş insanlarının yalnızca ortak duygularını değil, ortak aklı da simgeliyor” dedi.

“İzmir’in potansiyelini harekete geçireceğiz”

Başkan Dr. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm sivil toplum kuruluşları ve odalarla yakın iş birliği içinde çalışarak şehrin potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğini vurguladı. Tugay, “Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Yol haritamız belli. Birlikte sorunların üstesinden geleceğiz” diyerek, gençlere ve iş dünyasına umut verdi.