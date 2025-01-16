Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, ilçedeki mahalle ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanının, halkla iç içe yaptığı ziyaretler, vatandaşların istek ve taleplerini doğrudan dinleyerek çözüme kavuşturma amacını taşıyor. Son olarak, Göksu Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Duman, mahalle sakinleriyle yüz yüze görüşerek onların sorunlarını yerinde çözmeye çalıştı.

Göksu Mahallesi'nde vatandaşların talepleri dinlendi

Başkan Duman, Göksu Mahallesi'ne yaptığı ziyarette, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini tek tek dinledi. Belediye hizmetlerinin vatandaşların beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermesi için gereken tüm adımları atacaklarını belirten Duman, ilgili birimlere talimatlar vererek çözümler üretti. Buca’yı Bucalılarla birlikte yönetmenin önemini vurgulayan Başkan, “Halkımızın talepleri bizim için çok kıymetli. Onların yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar vermek için her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Buca’yı, ortak akılla ve dayanışma içinde hep birlikte güzelleştireceğiz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Başkan Duman’a teşekkür

Göksu Mahallesi sakinleri, Başkan Görkem Duman’ın sahada yaptığı çalışmalar ve vatandaşlarla doğrudan iletişime geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Seni sahada görüyoruz, sokaklarda görüyoruz. Kimsenin yapmadığı başkanlığı şu an sen yapıyorsun. Bizleri mutlu ediyorsun” diyerek, Başkan Duman’a teşekkür eden vatandaşlar, belediye hizmetlerinin etkinliğinden oldukça memnun olduklarını belirtti.

Halkla birlikte hareket edecek

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirebilmek için her zaman halkla birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Başkan Duman, vatandaşların katılımını sağlayarak, demokratik bir yönetim anlayışıyla Buca’nın geleceğini inşa etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.