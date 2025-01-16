Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yurt içi ve yurt dışındaki başarılı turneleriyle Manisa'nın kültürel vizyonunu güçlendiriyor. 2025 yılında ise hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik turnelere devam edecekler.

Uluslararası başarılarla Manisa'nın adını duyuruyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2024 yılının son çeyreğinde, Adana ve Berlin’de sahnelenen oyunlarıyla büyük ilgi gördü. Şehir, uluslararası sahnede adından söz ettiriyor.

Sömestr tatilinde ilçe turnesi başlıyor

Şehir Tiyatroları, sömestr tatilinde çocuklar için hazırlanan “Bay Pati’nin Mutfağı” adlı oyunla Manisa'nın ilçelerini ziyaret ederek sanatı her yaşa ulaştıracak.

Başkan Zeyrek: “Manisa'yı kültür başkenti yapma yolunda ilerliyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Sanatla Manisa’yı dönüştürüyoruz” diyerek, şehirdeki kültürel dönüşümün hızla devam edeceğini vurguladı.