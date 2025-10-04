Buca Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında Gazze’de yaşanan insani trajediye karşı ortak bir duruş sergilendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Filistin halkının yanında olduklarını belirterek barış çağrısı yaptı.

Duman: “Masum sivillerin yaşam hakkı korunmalı”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, toplantıda yaptığı konuşmada, “Çocukların, bebeklerin ve masum sivillerin yaşam haklarının gasp edilmesine son verilmesi için dünyanın bu zulmü durdurması gerektiğini yüksek sesle ifade ediyoruz” dedi. Duman, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini hatırlatarak kalıcı barış çağrısını yineledi.

CHP grubu adına bildiri okundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Mesut Karaboğa, meclis üyeleri adına bir bildiri okuyarak Gazze’de yaşananların insanlık suçu olduğunu vurguladı. Karaboğa, “Filistin halkının yaşadığı acı bizim de yüreğimizde yankılanmaktadır. Bu zulme sessiz kalmak insanlığa sırt çevirmektir” ifadelerini kullandı.

Gazze adı Buca’da yaşatılacak

Mecliste tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle, ilçede bir caddeye veya parka “Gazze” adı verilmesi kararlaştırıldı. Önerge komisyonlara gönderildi.