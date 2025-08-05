Buca Belediyesi, dayanışma odaklı tarım projesiyle dikkat çekti

Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile tarım politikalarını birleştirerek hayata geçirdiği örnek projeyle hem üretimi destekledi hem de ihtiyaç sahiplerinin sofrasına katkı sağladı. Yaklaşık 8 ay önce Zafer Mahallesi’ndeki kullanım hakkı bulunan arazide toprakla buluşturulan Kayra cinsi yerli buğdayın hasadı yapıldı. Buğdaydan elde edilen 8 ton ekmeklik un, 10 kilogramlık paketler halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı.

Kayra cinsi buğday hasat edildi, un olarak dağıtıldı

Buca Belediyesi ekipleri, yerel kaynakların toplum yararına kullanılmasını sağlayan bu çalışma kapsamında 8 ton unu evlere tek tek ulaştırıyor. Üretimden tüketime kadar her aşamada belediye eliyle yürütülen proje, örnek bir sosyal dayanışma zinciri oluşturdu.

Tarımda Buca Modeli üretim ve paylaşımı sürdürüyor

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, “Bu topraklarda dayanışma ruhuyla üretirken, paylaşmanın köklerini birlikte büyütüyoruz. Mevsime uygun sebzeler ve buğday gibi temel gıda ürünlerini yetiştiriyor, ardından bu ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 8 ay önce toprakla buluşturduğumuz Kayra cinsi buğdaydan elde ettiğimiz unu halkımıza ulaştırmaya başladık. Tarımda Buca Modeli sadece tarımsal üretimi değil, aynı zamanda dayanışmayı da büyütüyor” dedi.

Hayvancılığa da katkı sağlandı

Başkan Duman, projenin yalnızca gıda desteği ile sınırlı olmadığını da belirtti. Hasat sonrası kalan samanların, ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara dağıtıldığını söyleyen Duman, böylece hayvancılık faaliyetlerine de destek verildiğini kaydetti.

Proje Türkiye geneline örnek olabilir

Tarımda Buca Modeli'nin sürdürülebilirliğini vurgulayan Başkan Duman, bu örnek uygulamanın tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Buca Belediyesi, bundan sonraki süreçte de ilçenin verimli topraklarını üretim için kullanarak dayanışma projelerini sürdürmeyi hedefliyor.