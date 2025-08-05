Tacettin Bayır’ın acı günü: Annesi Güler Bayır vefat etti

Çınarlar Buluşma Noktası Buca’da emeklilere nefes oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Polis kayıtlarına göre A.A., "kasten öldürme" ve "hükümlünün kaçması" suçlarından kesinleşmiş cezası nedeniyle aranıyordu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı timlerce yürütülen aranan şahıslara yönelik denetimler sırasında, Çiğli’de durdurulan A.A.’nın yapılan kimlik kontrolünde ciddi suçlardan hüküm giydiği ortaya çıktı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde uzun süredir aranan bir cinayet zanlısı, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Hakkında 18 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (29), Motosikletli Polis Timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.