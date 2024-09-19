Buca Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla, sosyal yardımlaşmayı artırmak amacıyla "Askıda Yemek" uygulamasını hayata geçirdi. Bu yenilikçi uygulama, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve öğrenciler için bir can suyu olmayı hedefliyor. İlk bağışı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bizzat gerçekleştirerek bin yemek dağıttı.

"Askıda Yemek" uygulaması

Buca Belediyesi, mevcut belediye lokantasının ardından ikinci lokantayı açmak için de çalışmalara hız verdi. Başkan Görkem Duman, Buca’da dayanışmayı büyütmek ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için "Askıda Yemek" uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Uygulama, sadece açlıkla değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ile mücadele etmeyi amaçlıyor.

Bağış yöntemleri ve kolaylıklar

"Askıda Yemek" uygulaması kapsamında bağış yapmak isteyen vatandaşlar, 0 232 260 60 60 numaralı telefon üzerinden Üzüm Kent İmar Şirketi’ne ulaşarak IBAN adresine para transferi gerçekleştirebilirler. Bunun yanı sıra, bir "kart sistemi" oluşturularak bağış kartları alınabilir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. İhtiyaç sahiplerinin bu kartları kullanarak yemek alabilecekleri bir sistem de kuruldu. Ayrıca, doğrudan Belediye Lokantası’na giderek kasaya ödeme yaparak da bağışta bulunmak mümkün. Tüm bağış işlemleri için makbuz verilecek.

2 bin kişiye yemek

Buca Belediyesi, "Askıda Yemek" uygulaması ile günde 2 bin kişiye hizmet vermeyi planlıyor. Lokantada sunulacak dört çeşit yemek, sadece 45 liradan temin edilebilecek. Bağış yapmak isteyen vatandaşların, tek bir öğün için bu ücreti ödemeleri yeterli olacak. Böylece, daha fazla ihtiyaç sahibinin bu hizmetten faydalanması sağlanacak.

Ekonomik kriz ve sosyal dayanışma

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları vurgulayarak, "Yaşanan ekonomik kriz sonucu kent yoksulluğunun giderek arttığını gözlemliyoruz. Buca’da yaşayan tek bir vatandaşımız dahi yatağına aç girmesin" dedi. Duman, bu sıkıntılı günlerin dayanışma ile aşılabileceğine inanıyor.

Duyarlılık ve dayanışma çağrısı

Başkan Duman, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşları dayanışmaya katkıda bulunmaya davet etti. "Biz Anadolu insanları, 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' anlayışını yıllardır bu topraklarda sürdürüyoruz. Gelin hep birlikte bu geleneği ilçemizde de yaşatalım" ifadelerini kullandı.