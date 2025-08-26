Halk sağlığı ve yaşam konforunu öncelikli tutan Buca Belediyesi, vektör türleri olarak bilinen karasinek, sivrisinek ve hamamböcekleri gibi canlılarla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yaz aylarında sahadaki mesaiyi artıran ekipler, ilçede rutin ve acil ilaçlama görevlerini yerine getiriyor.

Araçlı İlaçlama ve Düzenli Uygulamalar

Buca’da uçkun mücadelesinde ULV yöntemiyle araçlı ilaçlama yapılıyor ve her mahalleye ayda iki kez uygulama gerçekleştiriliyor. Kemirgenlere karşı ise 15 günde bir yemleme çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca logarlarda yapılan insektisit uygulamaları, hamam böcekleri gibi yürüyen haşerelerin önüne geçmeyi sağlıyor.

Başkan Duman’dan Açıklama

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Bucalıların sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşere sorununu ortadan kaldırmak için ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyor. 24 saat esasına dayalı yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımız hem planlı program dahilinde hem de vatandaşlardan gelen acil taleplere anında müdahale ediyor” dedi.

Başkan Duman, önümüzdeki dönemde çalışmaların daha erken başlatılacağını ve Buca’nın haşere sorunundan tamamen arındırılacağını vurguladı.