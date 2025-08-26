Koop-İş Sendikası, TÜRK-İŞ ile hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen müzakerelerde işverenle uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldığını açıkladı. Kararın, Türkiye genelinde bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda uygulanacağı bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, SYDV çalışanlarının yıllardır büyük özveriyle görev yaptığına dikkat çekilerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işçilere 2025 yılı için memurlara verilen zam oranını teklif ettiği kaydedildi. Bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurgulayan sendika, 22 Ağustos’ta alınan karar doğrultusunda 29 Ağustos’ta greve gidileceğini duyurdu.

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin ekonomik darboğazdan geçtiği, enflasyonun hızla arttığı bir dönemde, SYDV işçilerine sunulan bu teklif çalışma barışını zedelemektedir. Depremlerden sel felaketlerine, pandemiden toplumsal krizlere kadar her koşulda halkın yanında olan emekçiler bu muameleyi hak etmiyor. Sendikamız, üyelerinin alın terini ve emeğin onurunu korumak için sonuç alıncaya kadar mücadele edecektir.”

Alemdar, amaçlarının SYDV işçileri için adil bir ücret ve Kamu Çerçeve Protokolü’nün eksiksiz uygulanması olduğunu vurguladı.