Buca Belediyesi, ilçenin sembolü haline gelmiş razakı üzümünün üretimini artırmak ve bilinirliğini global çapta yükseltmek amacıyla coğrafi işaret tescili için harekete geçti. Buca'nın tarım geçmişini yeniden canlandırmayı amaçlayan bu girişim, ilçeye önemli bir agro turizm potansiyeli sunmayı da vaat ediyor.

Buca'nın bağcılık kültürü yeniden canlanıyor

Buca Belediyesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, razakı üzümüne coğrafi işaret almak için kapsamlı bir saha çalışması başlattı. Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altındişli ile ekibi, Buca’daki bağlarda incelemelerde bulunarak, razakı üzümünün özelliklerini derinlemesine araştırıyor. Bu süreçte elde edilen verilerle, Buca razakısının coğrafi işaret alması sağlanacak.

Buca için markalaşma yolunda büyük adım

Coğrafi işaretli ürünlerin, bir şehri marka haline getirmede kritik bir rol oynadığına dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bu projenin sadece yerel üretimi artırmakla kalmayıp, Buca'nın adını dünyaya duyurmak için de önemli bir adım olduğunu vurguladı. Duman, “Buca'nın tarımsal hafızasını yeniden canlandırmak ve ilçemizi eski gücüne kavuşturmak için adımlar atıyoruz. Bu projeyle, üreticimizin yüzü gülecek, Buca tanınacak, agro turizmde de önemli bir ivme kazanacağız” dedi.

Buca Razakısı: Yerel çeşitlerin değerini artıracak

Buca razakısının coğrafi işaret almasının, yerel üreticiye önemli ekonomik kazançlar sağlayacağını belirten Prof. Dr. Ahmet Altındişli, yerel çeşitlerin korunmasının önemini vurguladı. Altındişli, “Yerel çeşitler, altın madeninden daha değerli bir gen kaynağıdır. Bu projeyle, Buca razakısının tarımsal potansiyelini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Coğrafi işaret alındıktan sonra, Buca razakısının ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınabilirliği artacak, bu da ilçeye büyük bir turizm katkısı sağlayacak.

Coğrafi işaretli Buca razakısı, yalnızca tarımı canlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda ilçeye yeni bir turizm gelir kaynağı da yaratacak. Prof. Dr. Altındişli, dünyadaki örneklerden de yola çıkarak, agro turizmin Buca’ya önemli ekonomik katkılar sağlayacağını belirtti.