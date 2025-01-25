Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25 Ocak hava durumu raporuna göre, ülkemiz genelinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batı kesimleri ve Eskişehir çevresinde yağışların etkili olması bekleniyor. Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç bölgelerinde ise kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Bursa'da, öğleden sonra ise Muğla'nın doğusunda ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, pus ve sis görülebilecek.

Bölgelerdeki hava durumu ise şu şekilde:

Marmara Bölgesi: Çok bulutlu, güney ve doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bursa'da sabah saatlerinde kuvvetli yağışlar olacağı tahmin ediliyor.

Çok bulutlu, güney ve doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bursa'da sabah saatlerinde kuvvetli yağışlar olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın doğusunda yer yer kuvvetli yağışlar. İç kesimlerde ise pus ve sis görülecek.

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın doğusunda yer yer kuvvetli yağışlar. İç kesimlerde ise pus ve sis görülecek. Akdeniz Bölgesi: Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi: Eskişehir ve Konya çevresinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Eskişehir ve Konya çevresinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Uyarılar:

Kuvvetli yağış uyarısı: Sabah saatlerinde Bursa'da, öğleden sonra ise Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağışların olabileceği uyarısı yapıldı.

Sabah saatlerinde Bursa'da, öğleden sonra ise Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağışların olabileceği uyarısı yapıldı. Buzlanma ve don olayı ile çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayı beklendiği için dikkatli olunması gerektiği bildirildi.