Birkaç gün önce makam odasını paylaşma haberleri ile gündeme gelen Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman, oda arkadaşı kedi maskot Üzüm dışında daha önce de Belediye adına birçok hayvansever projede bulunmuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, makam odasını artık sevimli dostu Üzüm ile birlikte kullanıyor. Duman'ın Engelli Kedi Evi'nden sahiplendiği Üzüm, makamın maskotu olarak görev aldığı haberlere yansımıştı.

Maskot Olarak Üzüm'ün Görevi

Son dönemde sokak hayvanlarının korunması ve haklarının savunulması konusunda artan duyarlılık göz önünde bulundurulduğunda, Başkan Duman'ın bu hareketi önem taşımıştı. Üzüm, Engelli Kedi Evi'nde tedavi gördükten sonra Başkan Duman tarafından sahiplenilerek makam odasında yerini almıştı.

Buca’nın Sembolü

Üzüm, kısa sürede makamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Konukları kapıda karşılayarak onlara sevimliliğiyle neşe katmaya devam ediyor. Başkan Duman, Üzüm'ün Buca'nın sembolü olduğunu belirterek, herkesi bir can dostu sahiplenmeye davet etmişti.

Başkan Duman'ın bu adımı, sokak hayvanlarının yaşam haklarına ve onlara olan duyarlılığa verilen önemi bir kez daha göstererek, daha önce yine Buca Belediyesi’nin yaptığı sokak hayvanlarına destek kampanyasını akıllara getirdi.

Buca Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Destek Kampanyası

Buca Belediyesi, daha önce de Türkiye genelinde tartışmalara neden olan "Hayati Tehlike" yasası tasarısına karşı bir tepki olarak dikkat çeken bir sahiplendirme kampanyası başlatmıştı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "Yasayı Bekleme, Sahiplen!" çağrısı yaparak, sokak hayvanlarının sahiplenilmesini teşvik ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Vicdani Bir Hamle: Sahiplen!

Toplanan sokak hayvanlarının 30 gün içinde sahiplenilmemesi durumunda öldürülme tehdidi altında olmalarına karşı Buca Belediyesi, sokak hayvanlarının uyutulması yerine onların hayvanseverler tarafından sahiplenilmesini hedefleyerek kampanya sayesinde, can dostlarını ve hayvanseverleri bir araya getirerek onları sıcak yuvalara kavuşturmayı amaçlıyor.

Başkan Duman'dan Vicdani Çağrı

Her canlının yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sokak hayvanlarının uyutulmasının vicdani olmadığını belirtmişti.. Başkan Duman, bu konuda atılabilecek adımlara dikkat çekerek, yerel yönetimlerin tek başına bu sorunu çözmesinin zor olduğunu ifade etmişti. Buca Belediyesi olarak, sokak hayvanlarının sağlık hizmetlerini ve bakımlarını düzenli olarak sürdürdüklerini belirten Başkan Duman, sokak hayvanları için bir rehabilitasyon merkezi de bulunduğunu ifade etti ve can dostlarının yaşamlarını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine eklemişti.

Başkan Duman’ın hamleleri sadece sahiplenme ile kalmamış, Buca Belediyesi olarak onların yardımına koşmayı da ihmal etmeyerek yine haberlere konu olmuştu.

Buca'da Minik Patilerin Kurtuluş Hikayesi: Şişe Ailesi Güvende!

Başkan Görkem Duman, doğadaki her canlının yaşam hakkına saygı duyduklarını vurgulayarak, "Yavruları anneleri ile buluşturduk; onlar artık Buca'nın 'şişe ailesi'. Sağlık durumlarını takip edeceğiz" demiş ve cam geri dönüşüm kumbarasında mahsur kalan yavru kedilerin kurtarılmasına yardımcı olunmasını sağlamıştı.

Efeler Mahallesi'ndeki bir cam geri dönüşüm kumbarasında kedi yavruları olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanları kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Kumbaradan çıkartılan yavrular, annelerine kavuşturularak "Şişe ailesi" adını almıştı. Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi edilen minikler, koruma altına alınmıştı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçedeki sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Buca'da hiçbir can dostu sahipsiz değildir. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'mizde can dostlarımızın bakım ve tedavisi için gereken hassasiyetle çalışıyoruz. Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılıyız.

Şişe ailesinin sağlık durumlarını yakından takip edeceğiz" şeklinde konuşmuş ve Buca Belediyesi’nin hayvanlara düşkünlüğünü gözler önüne serdi.