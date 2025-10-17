Buca Belediyesi, Tarımda Buca Modeli kapsamında zeytin üreticilerine yönelik “Zeytin Budama Eğitimi” düzenledi. Etkinlikte üreticiler, budama teknikleri ve verimli zeytin yetiştirmenin yolları hakkında bilgi aldı.



Budamanın önemi anlatıldı

Buca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğitimde, Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz üreticilere budamanın nedenlerini anlattı. Ayvaz, “Kuraklık nedeniyle meyve vermeyen dalları kesiyoruz. Böylece bitkinin su tüketimini azaltıyoruz. Budama, hastalık ve zararlılarla mücadelede de önemli. İçeriye güneş ışığı girerse bazı zararlılar ortamda barınamaz. Ayrıca hasadı kolaylaştırır ve daha yağlı ürün elde etmenizi sağlar” dedi.

Fazla sulamanın zararları

Ayvaz, bitkide nemin önemine dikkat çekerek, fazla sulamanın mantar hastalıklarına yol açtığını belirtti. “Çok sulama yaparsanız su buharlaşır, yaprakların olduğu taç bölgesinde nem oluşur ve hastalıklarla mücadele etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Üreticiler bilgi paylaşımı yaptı

Etkinlik sırasında üreticiler, kendi deneyimlerini birbirleriyle paylaşma fırsatı buldu ve merak ettikleri konuları uzmanla tartıştı. Buca Belediyesi’nin amacı, üreticilerin hem bilgi sahibi olmasını hem de verimli ve kaliteli ürün elde etmesini sağlamak.