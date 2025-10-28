Çeşmeli yazar Ruhi Mehmet Çilek, “ Çeşme Portreleri” adlı yeni kitabıyla ilçeye iz bırakmış isimlerin yaşam öykülerini okurlarla paylaştı. Kitap, hem edebi hem de kent kültürü açısından önem taşıyor.

Yeni eserinde Saim Ertürk, Cemal Işık, Mehmet Erküçük, Vehbi Özcan, Rasim Çelebi, Veli Karaman, Nuri Tarhan, Yaşar Aksoy, Osman Şakar, Mustafa Sadıç, Mustafa Kan, İbrahim Tütüncüoğlu, Suat Erol ve Turan Batan gibi Çeşme’nin öne çıkan isimlerinin yaşam öykülerini kaleme alan Çilek, kendine özgü üslubuyla tarihî bir belge niteliği taşıyan bir eser ortaya koydu.

Kitapta duayen gazeteci-yazar Yaşar Aksoy, gazeteci Aydın Korkmaz, Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül ve Mesut Özçelik de önsöz kaleme aldı.

Kitabı bir solukta okuduğunu belirten Aksoy, “Ruhi Çilek’in ‘ Çeşme Portreleri’ kitabı mutlaka Çeşmeliler tarafından edinilip okunmalı” dedi. Aksoy, kendi eserleri üzerine kitapta beş ayrı yazı yer aldığını da ifade etti.

Çilek’in yıllarca “Yeni Çeşme” gazetesinde yayımlanan yazılarının ardından şimdi “ Çeşme Güneşi” gazetesinde yazmaya devam ettiğini hatırlatan Aksoy, kitabın coğrafyayı ve insanları aynı anda anlattığı için hem yazara hem okuyana büyük keyif sunduğunu belirtti.

Aksoy, “ Çeşme Portreleri kitabının benim 30 bin kitaplık kütüphaneme eklenmesini büyük sevinçle karşıladım. Ruhi kardeşimiz aynı yörünge üzerinde 10 kitap daha yazıp yayınlayacaktır” diyerek duygularını dile getirdi.