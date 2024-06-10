Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yetiştirdiği 14 yaşındaki millî sporcu Irmak Yeşilçavdar, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Black Sea Cup 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Irmak, 50 ve 100 metre sırt üstü yüzme branşlarında 14-15 yaş kategorisinde birinci olarak 2 altın madalya kazandı. Ayrıca, 50 metre serbest stil dalında da bronz madalya elde etti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Irmak'ın başarısını gururla karşıladı ve genç sporcuyla gurur duyduklarını belirtti. Başkan Duman, genç sporcunun Buca'nın ve ülkenin adını dünyaya duyurduğunu vurguladı.

Irmak Yeşilçavdar ise Buca Belediyesi'ne ve hocalarına sağladıkları destek için teşekkür ederek, Buca'da doğup büyümenin kendisine verdiği gücü ve desteği vurguladı.