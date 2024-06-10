Kaza, bu sabah saat 09.00 sıralarında Sandal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir cüruf ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Selendili isimli sürücü, 45 AIF 441 plakalı kamyonuyla ocak içerisinde çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, yaklaşık 10 metrelik bir uçurumdan alttaki yola düştü.

Kazanın şok etkisiyle kamyondan savrulan Selendili, ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 acil servis ekipleri, Selendili'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini teyit etti.

Talihsiz sürücünün cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından ön otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.