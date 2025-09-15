Başkan Duman, eyleme katılan ve görevini yerine getirmeyen çalışanlar hakkında disiplin süreçlerinin başlatılacağını açıkladı.

Başkan Duman, kamuoyuna yaptığı açıklamada, maaş ödemelerinde yaşanan gecikmelerin farkında olduklarını ve ekonomik kriz nedeniyle zorluklar yaşandığını belirterek, çalışanların mağduriyetini gidermek için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Duman, sendika ile yapılan görüşmeler sonucunda eksik maaşların yüzde 85’inin 12 Eylül Cuma günü ödendiğini, kalan yüzde 15’lik kısmın ise 19 Eylül’e kadar yatırılacağını taahhüt ettiklerini ifade etti.

Ancak Duman, sendika yönetiminin bireysel iş bırakma eylemini yasa dışı yöntemlerle çalışanlara dayattığını ve sürecin halk sağlığını etkileyebilecek toplumsal bir eyleme dönüştüğünü vurguladı. Başkan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bizler verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Ancak sendikanın süreci politik bir zemine çektiğinin farkındayız. Tek önceliğimiz, emekçi kardeşlerimizin alın teriyle kazandıkları haklarının ödenmesidir. Buna rağmen, usulsüz iş bırakma eylemine katılan ve görevini yapmayan çalışanlar hakkında disiplin süreçlerini başlatacağımızı kamuoyuna duyuruyorum. Buca halkının sağlığı her şeyden önemlidir.”

Buca Belediyesi’ndeki iş bırakma eylemi, çalışanlar ve sendika yönetimi arasındaki maaş anlaşmazlığıyla gündeme gelirken, belediye yönetimi sürecin kamu hizmetlerini aksatacak boyuta ulaşmaması için disiplin adımlarını devreye alacaklarını duyurdu.