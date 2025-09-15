Dikili Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen programlar, hem tarihi bir anma hem de birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Kutlamalar, ilk olarak Çandarlı’da başladı. Tarihi Çandarlı Kalesi içerisinde açılan resim sergisi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ayrıca Koçanlı Köşkü Oteli’nde düzenlenen fotoğraf sergisi ve söyleşi etkinliği büyük beğeni topladı. Çandarlı Batı Sahili ise gün boyunca yelken seyri etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Akşam saatlerinde ise yüzlerce vatandaşın ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldığı Kurtuluş Fener Alayı, Belediye Ek Hizmet Binası önünden başlayarak Batı Sahili Kale önünde sona erdi. Sahil esnafı da ışıklar ve bayraklarla korteje destek verdi, Çandarlı adeta kırmızı-beyaza büründü.

Kutlamaların ikinci günü Dikili Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Programa Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif İpek, gaziler, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan programda, Dikili Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu zeybek gösterileri sundu. Törenin ardından Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde geçit töreni yapılarak kurtuluşun 103. yılı coşkusuyla kutlandı.

Akşam saatlerinde ise Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Meydanı’nda sona eren Kurtuluş Yürüyüşü’ne binlerce kişi katıldı. Vatandaşlar balkonlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyerek yürüyüşe coşkuyla destek verdi. Gece, Dikilili sanatçı Ercan Özüak ve Orkestrası'nın verdiği konserle son buldu.

Dikili ve Çandarlı halkıyla kurtuluş sevincini paylaşan Belediye Başkanı Adil Kırgöz, duygusal bir mesaj verdi:

“Ya İstiklal Ya Ölüm! diyerek imkansızlıklar içinde başlatılan Milli Mücadele’nin, Dikili ve Çandarlı’da zaferle sonuçlandığı bu anlamlı günde büyük bir gurur yaşıyoruz. 103 yıl önce bu toprakları işgalden kurtaran başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”

Dikili ve Çandarlı, iki gün boyunca düzenlenen etkinliklerle hem tarihine sahip çıkmanın hem de milli birlik ve beraberliğin gururunu bir kez daha yaşadı.