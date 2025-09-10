Programda, iş-yaşam dengesini güçlendirmek ve çalışan verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günlerinin yeniden düzenleneceği ifade edildi.

Bu düzenlemenin, haftada 4 gün mesai uygulamasının önünü açacağı değerlendiriliyor. İlk etapta 2026 yılında pilot proje olarak belirli kurum ve kuruluşlarda hayata geçirilmesi planlanan sistem, başarılı olması halinde hem kamuda hem de özel sektörde yaygınlaştırılacak.

Programın hedefi; çalışanların iş yükünü daha dengeli hale getirmek, motivasyonu artırmak ve iş-özel yaşam uyumunu güçlendirmek olarak açıklandı.

Dünyada Kısa Çalışma Haftası Yaygınlaşıyor

Türkiye’nin gündemine giren bu model, dünyada da birçok ülkede denendi. Polonya, 1 Temmuz 2025’ten itibaren haftada dört gün 32 saatlik yeni mesai sistemine geçti. İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya’da da farklı modeller test edildi. Almanya’da 45 şirket 2024’te dört günlük mesaiye geçti. İngiltere’de 2023’te yapılan pilot uygulamada ise çalışan memnuniyetinin arttığı, üretkenlikte ise kayda değer bir kayıp yaşanmadığı ortaya kondu.