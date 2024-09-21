Buca Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. Ata Evi’nde gerçekleşen etkinlikler, 60 yaş üstü vatandaşlar için düzenlendi ve ücretsiz olarak sunuldu. Alzheimer hastaları ve ailelerine destek amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Alzheimer hastaları ve yakınlarının her zaman yanındayız. Birlikte daha güçlü olabilir, bu zorluğun üstesinden hep birlikte gelebiliriz” dedi.

Ücretsiz Aktiviteler ile Sağlık ve Dayanışma Vurgusu

Başkan Duman, fiziksel ve zihinsel aktivitelerin Alzheimer’ı önlemede büyük rol oynadığını vurguladı. “Ata Evi’nde 60 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz katılabileceği pek çok aktivite sunuyoruz. Toplumun gücü, yardımlaşma ve dayanışmadan gelir. Biz de sosyal demokrat bir yerel yönetim olarak bu zor süreçte hastaların ve ailelerinin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Nöroloji Uzmanından Bilgilendirici Seminer

Etkinlikler kapsamında Nöroloji Uzmanı Dr. Fatma Akkan, Alzheimer hastalığının teşhisi ve hasta yakınlarının dikkat etmesi gerekenler hakkında bir seminer verdi. Dr. Akkan, hastalıkla başa çıkmanın yollarını katılımcılarla paylaştı.

Rahatlama Köşesi ve Eğlenceli Aktiviteler

Etkinliklerin rahatlama köşesinde eğitmen Meltem Deniz tarafından yoga, meditasyon ve nefes terapisi seansları gerçekleştirildi. Ayrıca katılımcılar, el becerilerini geliştirmek amacıyla baskı tekniğiyle bez çanta yapımı atölyesine katıldılar. Grup oyunları ve akıl oyunları ile eğlenceli zaman geçiren vatandaşlar, gün boyu müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadılar.