Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Metin Arolat, hem müzik hem de reklam dünyasında önemli bir kariyere sahipti. 52 yaşında hayata veda eden sanatçı, ardında başarılı bir kariyer ve sevenlerini derin bir üzüntüyle bıraktı.

Metin Arolat kimdir?

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972'de İzmir’de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. Kariyerine Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak başladı. Cannes Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazanan bir kısa filmde görev alması, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Amerika'da reklamcılık eğitimi ve Türkiye'ye dönüş

Bir süre Amerika’da, Illinois Üniversitesi'nde reklamcılık eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Dönüşünde Tarkan’ın klip çekimlerinde yer alarak müzik dünyasına da adım attı. Arolat, reklamcılık kariyerinin yanında müzikle de ilgilenerek kendi albüm çalışmalarına başladı.

Müzik kariyerine hızlı giriş

1995 yılında çıkardığı Ayrılık Olmaz albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı. Ardından 1998’de Yine Bir Başıma, 2005’te Kabul Et, 2010’da Lütfen Yaz Gelsin ve Çok Daha Ötesi, 2014’te ise Karavan albümleriyle müzikseverlerin beğenisini kazandı. Arolat, bu süreçte hem şarkıcılık hem de yönetmenlik kariyerini başarıyla sürdürdü.

Ailesine düşkün bir sanatçı

Metin Arolat, ailesine olan bağlılığıyla biliniyordu. Ancak büyük bir trajediyle karşılaştı; önce ağabeyini, ardından babasını kaybetti. Bu kayıplar, sanatçının hayatında derin izler bıraktı. Kendisini toparlamak için uzun bir dönem depresyonla mücadele etti.

Son albümleri ve veda

2010’da çıkardığı Lütfen Yaz Gelsin ve Çok Daha Ötesi single’ları ile müzik kariyerini sürdüren Arolat, son albümü Karavanı 2014 yılında yayınladı. Hem müziği hem de yönetmenliğiyle sanat dünyasında iz bırakan Arolat, Kozyatağı'nda sahne aldığı sırada fenalaşarak hayata veda etti. 52 yaşında kaybettiğimiz sanatçının ölümü, sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu.