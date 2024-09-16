Buca Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırlıklarını tamamladı. Hafta boyunca karbon emisyonunu azaltmayı ve sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini teşvik eden etkinlikler düzenlenecek.

Çevreci ulaşım için pedallar dönüyor

Buca Belediyesi, bu yıl “Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşatalım” temasıyla gerçekleşecek Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, çevreci ulaşımı teşvik etmek amacıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 19 Eylül Perşembe günü Vali Rahmi Bey Mahallesi’ndeki Çınar Anaokulu önünde saat 10.00’da sokak oyunları ve dans gösterisi ile çocukların aktif hareketliliğe katılımı sağlanacak. Aynı gün Hasanağa Bahçesi’nde saat 12.30’da nefes meditasyonu ve yoga seansları gerçekleştirilecek.

Başkan Görkem Duman’dan davet

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sürdürülebilirliğe verdikleri önemi vurgulayarak tüm hemşehrilerini pedal çevirme etkinliğine davet etti. Duman, “Daha yeşil ve sağlıklı bir şehirde yaşamak için farkındalık yaratmamız gerekiyor. Cuma günü saat 10.00’da Adnan Kahveci Caddesi’nden başlayacak olan pedal çevirme etkinliğimizde hep birlikte şehrimizi yaşayalım” ifadelerini kullandı.

20 Eylül’de bisikletler yola çıkıyor

Kentsel hareketliliği teşvik etmek için 20 Eylül Cuma günü Başkan Duman’ın da katılacağı pedal çevirme etkinliği, Adnan Kahveci Caddesi’nden başlayarak Hasanağa Bahçesi’ne kadar devam edecek. Etkinlik alanında Bucalı üreticilerin sağlıklı gıdalar ve el emeği ürünlerini sergileyeceği Üretici Pazarı da kurulacak. Ayrıca, sabah saat 10.00’da zumba, pilates, taekwondo ve tenis etkinlikleri düzenlenecek.

Otomobilsiz kent günleri

Hafta boyunca çevreci ulaşımı teşvik etmek amacıyla düzenlenecek etkinlikler arasında “Açık Sokaklar” ve “Otomobilsiz Kent” günleri de yer alacak. Buca Belediyesi, bu etkinliklerle karbon emisyonunu azaltma ve toplu taşıma ile aktif ulaşım yöntemlerinin kullanımını artırmayı hedefliyor.