Buca Belediyesi'nin Kızılçullu Tarım Okulu'nda 850 çocuk tarımla tanıştı. Hedef, Mayıs sonuna kadar bu sayıyı 1.500'e çıkarmak.

Buca Belediyesi tarım eğitimiyle çocukları toprakla buluşturuyor

Buca Belediyesi, ilçenin tarım kültürünü canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi'nde, okul öncesi çocuklara yönelik tarım eğitimi veriyor. Eğitimlerde tohumdan meyveye kadar üretim süreci anlatılıyor. Ekim 2024'ten bu yana 4-6 yaş arası 850 çocuk eğitim aldı, Mayıs ayı sonunda bu sayının 1.500'e çıkması hedefleniyor.

Eğitimler uygulamalı ve görsel destekli

Eğitimlerde çocuklara, "tohum nedir, sebzeler nasıl yetişir, ağaçlar nasıl meyve verir" gibi konular anlatılıyor. Dersler; çizgi filmler, görseller ve sunumlarla destekleniyor. Ardından çocuklara küçük saksılar veriliyor, eğitmenler eşliğinde tohum ekimi yapmaları sağlanıyor. Minik çapa ve küreklerle toprakla temas kuran çocuklar, doğayla birebir etkileşim yaşıyor.

Başkan Duman: "Doğayı sevsinler istiyoruz"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, verilen eğitimlerin doğa sevgisi oluşturduğunu belirterek, "Çocuklarımızın besinlerin nasıl yetiştiğini görmesini istiyoruz. Toprakla tanışsınlar, doğayı sevsinler istiyoruz" dedi.

Köy enstitüleri ilhamı

Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Görgün, projeye Köy Enstitüleri'nden ilham aldıklarını söyledi. Görgün, "Amacımız çocukları tarımla buluşturmak. Mayıs sonuna kadar 1.500 öğrenciye ulaşmayı planlıyoruz" dedi. Ayrıca çiftçilere yönelik budama, gübreleme ve ilaçlama eğitimlerinin de sürdüğünü belirtti.

Topraksız tarım serası da var

Kızılçullu Tarım Okulu'nun 2 bin metrekarelik topraksız tarım serası da çocukların ilgisini çekiyor. Bu alanda tohumdan sofraya uzanan üretim süreçleri tanıtılıyor.