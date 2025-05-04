HABER EKSPRES- Menemen Belediyesi 39 taşınmazı satışa çıkardı. İhalelerden en az 369 milyon TL gelir bekleniyor. Tüm taşınmazlar doğal sit alanında yer alıyor.

Menemen Belediyesi, toplam değeri en az 369 milyon 199 bin 330 TL olan 39 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı. Satışlar 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde "kapalı teklif usulü" ile gerçekleştirilecek. Taşınmazların tamamı doğal sit alanı içinde bulunuyor.

39 taşınmaz vitrine çıktı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Menemen Belediyesi, ilçeye bağlı dört farklı mahallede bulunan toplam 39 taşınmazı satışa sunuyor. Satışa çıkarılan taşınmazların dağılımı şöyle:

Süzbeyli Mahallesi: 3 taşınmaz

Tuzçullu Mahallesi: 5 taşınmaz

Maltepe Mahallesi: 5 taşınmaz

Seyrek Mahallesi: 26 taşınmaz

Bu taşınmazlar arasında tarla ve arsa niteliğinde alanlar yer alıyor.

Satışlardan 369 milyon TL üzeri gelir bekleniyor

Belediye kaynaklarına göre, taşınmazların satışından en az 369 milyon 199 bin 330 TL gelir bekleniyor. Satışlar, kapalı teklif usulüyle 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde saat 10.00'da Menemen Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.

Tamamı doğal sit alanında

Dikkat çeken bir diğer detay ise satışa çıkarılan tüm taşınmazların doğal sit alanı içerisinde yer alması. Bu durum, çevre ve imar planlaması açısından önem taşıyor.