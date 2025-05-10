Buca Belediyesi, glütensiz gıdaya erişimi zor olan çölyak hastalarına ücretsiz yardım paketi ulaştıracak. Son başvuru: 30 Mayıs Cuma. Buca Belediyesi, çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla glütensiz gıda paketi desteği başlattı. Belediye, ürünleri ücretsiz olarak hastaların adresine teslim edecek. Başvurular 30 Mayıs Cuma gününe kadar alınacak.

Glütensiz yaşam artık daha erişilebilir

Çölyak hastalarının ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, uygulamanın sosyal dayanışmanın bir parçası olduğunu vurguladı. Duman, "Günümüzde çölyak hastalığının bilinen tek tedavisi ömür boyu glütensiz beslenmektir. Bu diyetin sürdürülebilmesi ise ne yazık ki oldukça maliyetlidir. Hastalar için uzun soluklu ve yorucu olan bu süreçte yanlarında olmak istedik," dedi.

Belediye tarafından hazırlanacak glütensiz ürün paketleri, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarının adreslerine ücretsiz olarak ulaştırılacak. Paket içeriğinde temel glütensiz gıda ürünleri yer alacak.

Başvuru süreci ve gerekli belgeler

Yardımdan faydalanmak isteyen çölyak hastalarının, 30 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar başvurusunu yapması gerekiyor. Başvurular Çamlıkule'deki Buca Belediyesi Ek Hizmet Binası üzerinden kabul edilecek.

Gerekli belgeler şunlardır:

Devlet hastanesinden alınmış onaylı çölyak sağlık raporu

Kimlik fotokopisi

Bir adet vesikalık fotoğraf

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 232 439 10 10 (dahili 3334-3336) numaralı hattan belediyeye ulaşabilir.