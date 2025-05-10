Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gençlere umut ve vizyon dolu bir mesajla seslendi: "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz."

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden gençlere seslendi. Kapatılan kişisel sosyal medya hesabı yerine Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

Cezaevinden Türk gençlerine vizyon mesajı

23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabı erişime kapatılmıştı. İmamoğlu'nun bundan böyle mesajlarını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşacağı bildirildi.

Bu kapsamda yapılan ilk paylaşımda gençlere hitap eden İmamoğlu, birlik ve vizyon vurgusu yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili gençler, tüm arkadaşlarınızla paylaşın; Yasakları, adaletsizliği ve size dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Özgür ve yasaksız bir ortamda öyle güzel işler yapacağız ki tüm dünya sizi konuşacak. Hep birlikte Türkiye'yi hak ettiği noktaya yükselteceğimiz günlerin heyecanıyla, ülkemizin geleceğini tasarlıyoruz. Sizler benim en iyi takım arkadaşlarım olacaksınız. Hep birlikte çalışacak, çözüm ve fikirler üreteceğiz. Yapay zekadan girişimcilik dünyasına, inovatif fikirlerden kültür ve sanata, ekonomiden spora kadar birçok alanda sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız. Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz."

Yeni mesajlar Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden gelecek

İmamoğlu'nun sosyal medya erişimi engellendikten sonra, kampanya ve kamuoyuna duyuruların "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli hesaptan yapılacağı açıklandı. Söz konusu hesap, gençlere yönelik kampanyaların merkezi haline gelecek.